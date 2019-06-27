Туктамышева: Загитова немного стеснялась в Японии. Я пыталась ей помочь

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в шоу «Fantasy on Ice» в Японии, а также рассказала о дружеских отношениях с другими спортсменами, которые сложились по ходу выступлений.
«Я впервые в жизни принимала участие в гастролях в течение месяца. На мой взгляд, это была хорошая подготовка, потому что я каталась перед большой аудиторией и тренировалась каждый день. У меня была быстрая музыка, наверное, самая быстрая из всех на этом шоу. Сначала я очень уставала, но в конце тура легко откатала эту программу. Видимо, я пришла в форму.
Было очень грустно прощаться. Я нашла новых друзей. Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась ей помочь. В конце всё было хорошо, она со всеми общалась. Сатоко Мияхара — замечательная девушка. Мы много общались с ней, а также со Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым», — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.
- 27 июня 2019
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