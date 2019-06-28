Россиянин Дубов одержал победу в пятом туре шахматного турнира в Израиле

Российский шахматист Даниил Дубов выиграл у представителя Израиля Максима Родштейна в партии пятого тура турнира в Нетанье (Израиль).

Восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с Павлом Эльяновым из Украины.

Шахматы. Турнир в Нетании. Пятый тур

Даниил Дубов (Россия) — Максим Родштейн (Израиль) — 1:0

Пётр Свидлер (Россия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5

Илья Смирин (Израиль) — Леньер Домингес (Куба) — 0,5:0,5

Тамир Набати (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5

Евгений Постный (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) — 1:0

Турнирная таблица

1-2. Леньер Домингес, Даниил Дубов — по 3,5 очка

2-4. Тамир Набати, Илья Смирин — по 3

5-6. Люк Макшейн, Борис Гельфанд — по 2,5

7-8. Павел Эльянов, Пётр Свидлер — по 2

9-10. Максим Родштейн, Евгений Постный — по 1,5.