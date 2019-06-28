Россиянин Дубов одержал победу в пятом туре шахматного турнира в Израиле

Российский шахматист Даниил Дубов выиграл у представителя Израиля Максима Родштейна в партии пятого тура турнира в Нетанье (Израиль).
Восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с Павлом Эльяновым из Украины.
Шахматы. Турнир в Нетании. Пятый тур
Даниил Дубов (Россия) — Максим Родштейн (Израиль) — 1:0
Пётр Свидлер (Россия) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5
Илья Смирин (Израиль) — Леньер Домингес (Куба) — 0,5:0,5
Тамир Набати (Израиль) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5
Евгений Постный (Израиль) — Люк Макшейн (Англия) — 1:0
Турнирная таблица
1-2. Леньер Домингес, Даниил Дубов — по 3,5 очка
2-4. Тамир Набати, Илья Смирин — по 3
5-6. Люк Макшейн, Борис Гельфанд — по 2,5
7-8. Павел Эльянов, Пётр Свидлер — по 2
9-10. Максим Родштейн, Евгений Постный — по 1,5.
- 28 июня 2019
-
09:59
-
09:49
-
09:26
- 27 июня 2019
-
23:21
-
23:05
-
22:40
-
22:16
-
21:29
-
21:05
-
20:52
-
20:41
-
20:32
-
20:22
-
20:19
-
19:54
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
17:51
-
17:32
-
17:31
-
16:55
-
16:38
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
14:37
-
14:16
-
14:07
-
12:38
-
11:54
-
11:41
-
11:20
-
11:13
-
10:49