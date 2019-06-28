Участник битвы пощёчин Пельмень за 2 дня собрал более 800 тыс. рублей на комбайн

165-килограммовый сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, ставший известным благодаря участию в турнирах по пощёчинам, признался, что мечтает заработать на комбайн для своего хозяйства.

В достижении цели Василию решил помочь популярный блогер Амиран Сардаров. Автор канала «Дневник хача» запустил в YouTube шоу «Каменные лица», в котором участники устраивают битвы пощёчин. В программе Пельмень рассказал, что хочет накопить 6,5 млн рублей для покупки комбайна. Амиран в описании к видео разместил номер карты Василия и призвал неравнодушных направлять фермеру пожертвования.

Вчера, 27 июня, Камоцкий написал в своём «инстаграме»: «Отчёт за два дня — собрано 822810. Это 13% от нужной суммы. Большое спасибо, я думаю, что мы с вами такими темпами скоро соберём, и моя мечта станет реальной!»

Пельмень на турнире по почёщинам не сумел победить соперника весом 65 кг