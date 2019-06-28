Непомнящий выиграл у Каруаны во втором туре этапа Grand Chess Tour в Загребе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение американцу Фабиано Каруане во втором туре этапа Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия). Непомнящий играл белыми фигурами и довёл партию до победы на 50-м ходу.
Другой представитель России Сергей Карякин чёрными фигурами разошёлся миром с китайцем Дин Лижэнем.
Шахматы. Этап Grand Chess Tour
Второй тур. Загреб, Хорватия
Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 1:0
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5
Магнус Карлсен (Норвегия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5
Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5
Хикару Накамура (США) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Непомнящий лидирует после двух туров, набрав два балла. У Карлсена и Со в активе по 1,5 балла.
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