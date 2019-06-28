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Дериглазова: на ЧЕ по фехтованию я поспешила, перенервничала и проиграла финал

Дериглазова: на ЧЕ по фехтованию я поспешила, перенервничала и проиграла финал
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова прокомментировала своё выступление на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия), где она выиграла серебро в индивидуальном турнире рапиристок.

«Серебро для меня — это и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке Элизе ди Франчиске. Надо было проявить терпение, чтобы её переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы, сделаю для себя выводы и буду более серьёзно относиться к поединкам с ней.

В командном турнире мы просто блестяще выступили, победили итальянок и француженок. У нас был хороший, сплочённый коллектив. Девочки все друг за друга болели и переживали. Если у одной что-то не пошло, то другая смело выходила на замену. Впечатления от этого положительные, но расслабляться не стоит», — цитирует Дериглазову «RT на русском».

Россиянка Дериглазова — серебряный призёр чемпионата Европы по фехтованию
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