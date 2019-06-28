Российский борец Садулаев рассказал о возможном переходе в ММА

Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, выигравший на Европейских играх золотую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, прокомментировал возможный переход в ММА.
«Я не говорил, что собираюсь в ММА. Главное сейчас — Олимпиада, а дальше видно будет. Есть шанс, что перейду? Пока не могу сказать. Поживём – увидим. Но предложение о переходе в ММА есть — да. От всех промоушенов. От UFC тоже были.
Тренирую ли свою ударную технику? Да. У меня в школе есть бокс, хожу туда, ставлю «ударку», когда время бывает. Так, для себя", — цитирует Садулаева «Р-Спорт».
Напомним, в финальной схватке на ЕИ соперник Садулаева Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана вышел на ковёр, но лишь для того, чтобы пожать сопернику руку, поздравив его с победой. Причиной отказа Гаджиева от борьбы за золото стала травма, полученная спортсменом в ходе турнира.
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