Российский борец Садулаев рассказал о возможном переходе в ММА

Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, выигравший на Европейских играх золотую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, прокомментировал возможный переход в ММА.

«Я не говорил, что собираюсь в ММА. Главное сейчас — Олимпиада, а дальше видно будет. Есть шанс, что перейду? Пока не могу сказать. Поживём – увидим. Но предложение о переходе в ММА есть — да. От всех промоушенов. От UFC тоже были.

Тренирую ли свою ударную технику? Да. У меня в школе есть бокс, хожу туда, ставлю «ударку», когда время бывает. Так, для себя", — цитирует Садулаева «Р-Спорт».

Напомним, в финальной схватке на ЕИ соперник Садулаева Нурмагомед Гаджиев из Азербайджана вышел на ковёр, но лишь для того, чтобы пожать сопернику руку, поздравив его с победой. Причиной отказа Гаджиева от борьбы за золото стала травма, полученная спортсменом в ходе турнира.