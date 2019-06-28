Чемпионка ОИ по фехтованию рассказала, когда планирует завершить карьеру

Олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова, выигравшая серебро в индивидуальном турнире рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия), поделилась планами на будущее.
«Есть ли секрет спортивного долголетия у ди Франчиски и Веццали? Не думаю. Им нравится фехтование, они любят свой вид спорта, а если ещё и победы есть, то это замечательно. Каждый спортсмен хотел бы так. Смогу ли я фехтовать до такого возраста? Это зависит от будущих результатов. Если будет получаться, то почему бы и не продолжать? А если пойму, что уже отдала все свои силы и больше не могу ничего показать, то дальше смысла заниматься не вижу. Насколько долгой будет моя спортивная карьера, покажет время.
Стараюсь ли заранее узнать сильные и слабые стороны соперника, чтобы воспользоваться ими? Все спортсмены хорошо друг друга знают, следят за сильными сторонами и обращают внимание на ошибки. Но помимо техники и тактики важна ещё и психологическая составляющая. Чем хладнокровнее я отношусь к боям, тем больше шансов выиграть. Когда начинаю заводиться и психовать, возникают ошибки, и я получаю те уколы, которых могла бы избежать.
После чемпионата Европы тренеры дали отдохнуть, но уже скоро начинается сбор в Сочи, и вся подготовка будет направлена на успешное выступление в Будапеште. Все мысли сейчас о соревнованиях, о том, как будем тренироваться. Кроме того что будем готовиться технически и физически, нужно настраиваться психологически», — приводит слова Дериглазовой «RT на русском».
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