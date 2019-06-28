Легкоатлет Шубенков из-за травмы не выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в Стэнфорде (США) из-за травмы, заявил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков получил повреждение на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), столкнувшись на финише с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. В результате падения Шубенков травмировал плечо, колено и голеностоп.

«Незадолго до вылета нам казалось, что всё пошло на поправку. Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идёт воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь всё-таки попала в рану. Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США. Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня», — цитирует Клевцова ТАСС.