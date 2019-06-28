Синицина и Кацалапов будут выступать под песню из американского мюзикла
Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что действующие чемпионы страны поставили ритм-танец сезона-2019/20 на музыку из песни Singin' In The Rain из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли.
По словам специалиста, спортсмены исполнят финнстеп под композицию, написанную в 1929 году «Насио» Хербом Брауном и Артуром Фридом. Танец и песню Singin' In The Rain («Поющие под дождём») в музыкальной комедии, представленной в 1952 году, исполнил один из авторов картины Джин Келли, информирует «Р-Спорт».
Напомним, на чемпионате мира—2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Синицина и Кацалапов заняли второе место в соревнованиях в танцах на льду.
Ильиных: Синицина и Кацапалов — сильнейший танцевальный дуэт России
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