Синицина и Кацалапов будут выступать под песню из американского мюзикла

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, заявил, что действующие чемпионы страны поставили ритм-танец сезона-2019/20 на музыку из песни Singin' In The Rain из одноименного мюзикла режиссеров Стэнли Донена и Джина Келли.

По словам специалиста, спортсмены исполнят финнстеп под композицию, написанную в 1929 году «Насио» Хербом Брауном и Артуром Фридом. Танец и песню Singin' In The Rain («Поющие под дождём») в музыкальной комедии, представленной в 1952 году, исполнил один из авторов картины Джин Келли, информирует «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате мира—2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Синицина и Кацалапов заняли второе место в соревнованиях в танцах на льду.