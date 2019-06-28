Дериглазова: не важно, что медаль ОИ будет сделана из переработанных телефонов

Олимпийская чемпионка, российкая рапиристка Инна Дериглазова поделилась ожиданиями от Игр 2020 года в Токио.
«Прошлогодний проигрыш на чемпионате мира не даёт покоя до сих пор. Наверное, так и будет продолжаться, пока не выступлю на нём успешно. Я переживала, пересматривала свой бой, думала вместе с тренером, в чём заключались ошибки. Но это спорт — весь сезон побеждала, а тут проиграла. Так бывает… От этого было обидно. Но надеюсь, что теперь всё получится, и верю в свои силы.
Такого, чтобы сидела и сутками думала про Олимпийские игры в Токио, ещё нет: рано об этом говорить. Пока думаю о ближайшем старте. В Японии я ещё ни разу не фехтовала, только у мужчин-рапиристов там есть соревнования.
Обидно, что на прошлой Олимпиаде в Рио не было в программе командного турнира в женской рапире, поскольку в 2016 году мы выиграли командой чемпионаты Европы и мира. Мы бы хорошо тогда выступили на Олимпиаде, если бы медали разыгрывались. Сейчас можно порадоваться за фехтовальщиков, что у всех будет возможность выиграть две медали.
На Олимпиаде в Токио медали будут сделаны из переработанных телефонов и прочего вторсырья? Мне важно завоевать медаль, а какой она будет, уже не так принципиально. Главное — это звание олимпийской чемпионки, а медаль — какая будет, такая и будет», — цитирует Дериглазову «RT на русском».
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