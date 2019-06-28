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Украинец Бубка не будет бороться за пост главы IAAF

Украинец Бубка не будет бороться за пост главы IAAF
Другие / Лёгкая атлетика 0

Глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка не намерен претендовать на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который сейчас занимает британец Себастьян Коу.

«Бубка решил не претендовать на пост президента IAAF, поэтому с большой долей вероятности выборы пройдут на безальтернативной основе», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом предвыборной кампании.

Коу возглавил IAAF четыре года назад. Его единственным конкурентом был Бубка, который в итоге стал первым вице-президентом организации. Очередные выборы главы IAAF запланированы на конец сентября, перед стартом чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. 62-летний британец ранее заявлял о намерении баллотироваться на второй срок.

Пока IAAF не предоставляет информацию о количестве кандидатов на пост главы организации.

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