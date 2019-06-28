Сборная России по велоспорту гарантировала себе как минимум серебро на ЕИ-2019
Российские велогонщики пробились в финальный заезд командной гонки, где поборются за золотые медали со сборной Италии.
Россияне в составе Глеба Сырицы, Никиты Берсенева, Льва Гонова и Ивана Смирнова в первом круге показали результат 3 минуты 53,104 секунды.
Женская сборная в этой дисциплине не смогла претендовать на медали.
Вторые Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первом турнире в Баку в 2015 году сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).
В настоящее время россияне также возглавляют общекомандный медальный зачёт. В активе команды 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Второе место занимает команда Беларуси (19-13-23), третье — сборная Италии (8-6-5).
Россиянка Абрамова стала бронзовым призёром по боксу на Европейских играх
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