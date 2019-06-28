Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России по велоспорту гарантировала себе как минимум серебро на ЕИ-2019

Сборная России по велоспорту гарантировала себе как минимум серебро на ЕИ-2019
Другие / Европейские игры 2019 0

Российские велогонщики пробились в финальный заезд командной гонки, где поборются за золотые медали со сборной Италии.

Россияне в составе Глеба Сырицы, Никиты Берсенева, Льва Гонова и Ивана Смирнова в первом круге показали результат 3 минуты 53,104 секунды.

Женская сборная в этой дисциплине не смогла претендовать на медали.

Вторые Европейские игры в Минске завершатся 30 июня. На первом турнире в Баку в 2015 году сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).

В настоящее время россияне также возглавляют общекомандный медальный зачёт. В активе команды 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Второе место занимает команда Беларуси (19-13-23), третье — сборная Италии (8-6-5).

Россиянка Абрамова стала бронзовым призёром по боксу на Европейских играх
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент