Биатлонист Печёнкин: мне писали, что я виновен. Слушаний как таковых не было

Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем. Ранее спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру ещё до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор – принять то, что происходит. Я не буду оспаривать решение. Смысла нет, да и откуда у меня деньги на адвоката в швейцарском суде?

Сумму издержек ещё не назвали, это произойдёт через три недели. Но обращаться я ни к кому не буду, у всех и так проблем хватает. Посмотрим, что скажут.

Мне писали: «Вы виновны». Я отвечал: «Ничего не употреблял, ни в каких схемах не участвовал». И после этого всего они решили, как им нужнее. Итог один – Родченков сказал, бумажки какие-то показал, IBU поверил. Вот и всё. Я вообще им предлагал: давайте вскроем пробу В 2012 года, я готов найти деньги на это, заплатить. Отказали и объявили мошенником. Хоть бы объяснили в чём, что не устроило. Нет, всё со слов Родченкова, какие-то списки…

Что за проба? Это был отбор на международные старты юниоров, в январе. Самое интересное, что она была якобы положительна, но не афишировалось, в чём и какое вещество вообще в ней присутствовало.

Перед любым профессиональным спортсменом рано или поздно стоит проблема – «выйти в город», начать заниматься чем-то другим. Пока не знаю, придумаю что-нибудь. Но точно не спорт», – цитирует Печёнкина «Спорт-экспресс».