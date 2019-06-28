Рой пчёл прервал матч чемпионата мира по крикету

Матч чемпионата мира по крикету между сборными Шри-Ланки и Южной Африки был приостановлен из-за атаки на спортсменов роя пчёл. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Федерации крикета ЮАР.

Встреча была возобновлена уже через несколько минут. Никто из игроков и зрителей не пострадал.



Интересно, что в 2017 году, также на чемпионате мира, сборные ЮАР и Шри-Ланки была аналогично атакованы пчёлами. Тот матч пришлось прервать более чем на час и вызвать на стадион профессионального пчеловода. Тот собрал насекомых в переносной улей, после чего игра была продолжена.

Ещё один подобный случай произошёл в конца января 2019 года на матче между Индией и Англией. Тогда несколько человек после укусов насекомых были вынуждены попросить помощи у врачей.

12-й чемпионат мира по крикету проводится в Англии и Уэльсе в период с 30 мая по 14 июля.