Российские велогонщики выиграли золото в командном преследовании на ЕИ в Минске

Мужская сборная России по велоспорту на треке первенствовала в командной гонке преследования на 4 км на в II Европейских играх в Минске. Это золото стало 33-м для отечественных спортсменов, которые уверенно лидируют в медальном зачёте Игр.
В составе российской команды выступали Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов. В финальном заезде российские спортсмены опередили итальянских велогонщиков. Бронзовыми призёрами стали швейцарцы, выигравшие малый финал у белорусов.
Это второе золото сборной России на Европейских играх–2019 в трековых дисциплинах. Ранее женская команда завоевала награду высшей пробы в командном спринте. Кроме того Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва обновили рекорд трека (32,317), который ранее также принадлежал россиянкам.
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