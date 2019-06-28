Российские гандболисты узнали соперников по группе на ЧЕ-2020

В Вене состоялась жеребьёвка решающей стадии мужского чемпионата Европы — 2020. Турнир пройдёт в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в соревнованиях будут принимать участие 24 европейские сборные.

Мужская сборная России попала в группу Е, где в борьбе за выход в основной раунд соревнований встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии. Матчи пройдут в Мальмё. В этом же шведском городе, а также в Вене состоится основной раунд чемпионата Европы, а полуфиналы и финал примет Стокгольм.

Чтобы выйти в основной раунд, а также завоевать путёвку в олимпийский квалификационный турнир, сборной России необходимо занять первое или второе место в подгруппе. Ранее, когда в чемпионате Европы принимали участие 16 команд, россияне становились вторыми в подгруппе лишь однажды — в 2016 году, в Польше.