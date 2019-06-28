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У российских бадминтонистов две бронзы Евроигр в парных разрядах

У российских бадминтонистов две бронзы Евроигр в парных разрядах
Другие / Европейские игры 2019 0

Российские спортсмены стали обладателями двух бронзовых наград вторых Европейских игр в Минске в соревнованиях по бадминтону. В женском и мужском парном разрядах россияне не сумели выйти в финал, а неудачники полуфиналов по регламенту соревнований становятся бронзовыми призёрами.

Екатерина Болотова и Алина Давлетова в полуфинале женского парного разряда уступили голландкам Шерил Сейнен и Селене Пик в трех партиях со счётом 1:2 (21:18, 20:22, 14:21).

Владимир Иванов и Иван Созонов в полуфинале соревнований в мужском парном разряде уступили датскому дуэту Андерс Скааруп Расмуссен/Ким Аструп со счётом 0:2 (17:21, 17:21).

Остальные медалисты соревнований по бадминтону на Европейских играх в Минске станут известны 29 и 30 июня. Призёром турнира в женском одиночном разряде станет россиянка Евгения Косецкая.

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