Фийон-Майе: моя главная цель — Малый хрустальный глобус
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
«Минувший сезон добавляет мотивации. Знаете, круто, когда сработало то, на что ты делал ставку. Теперь нужно оставить положительные вещи и поработать над улучшением того, что получалось хуже.
Сейчас я могу сказать о желании выиграть Малый хрустальный глобус. Раньше такие амбиции и задачи меня пугали, но сейчас я чувствую, что готов. МХГ — моя главная цель. Вторая — хорошее выступление на чемпионате мира. У меня уже есть успехи на чемпионатах мира, и это важно, это придаёт ощущение спокойствия», — цитирует Фийона-Майе Ski Chrono.
Напомним, в прошлом сезоне французский биатлонист занял третье место в общем зачёте Кубка мира.
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