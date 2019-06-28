Непомнящий одержал третью победу на этапе Grand Chess Tour в Загребе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана в третьем туре этапа Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия). Непомнящий играл чёрными фигурами.

Другой представитель России, Сергей Карякин, белыми фигурами разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой.

Вничью завершились также и остальные четыре партии.

Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

Вишванатан Ананд (Индия) — Левон Аронян (Армения) —0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5

Непомнящий лидирует после трёх туров, набрав три балла. У Карлсена и Со в активе по два балла, у Карякина — 1,5.