Непомнящий одержал третью победу на этапе Grand Chess Tour в Загребе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана в третьем туре этапа Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия). Непомнящий играл чёрными фигурами.
Другой представитель России, Сергей Карякин, белыми фигурами разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой.
Вничью завершились также и остальные четыре партии.
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5
Вишванатан Ананд (Индия) — Левон Аронян (Армения) —0,5:0,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5
Непомнящий лидирует после трёх туров, набрав три балла. У Карлсена и Со в активе по два балла, у Карякина — 1,5.
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