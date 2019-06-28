Дубов сыграл вничью с Макшейном на шахматном турнире в Нетании

Российский шахматист Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с англичанином Люком Макшейном в партии шестого тура турнира в Нетании (Израиль).
Восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с израильтянином Тамиром Набати.
Шахматы. Турнир в Нетании. Шестой тур
Даниил Дубов (Россия) — Люк Макшейн (Англия) — 0,5:0,5.
Леньер Домингес (Куба) — Евгений Постный (Израиль)— 1:0
Борис Гельфанд (Израиль) — Илья Смирин (Израиль) — 1:0
Пётр Свидлер (Россия) — Тамир Набати (Израиль) —0,5:0,5
Максим Родштейн (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5
Турнирная таблица
1. Леньер Домингес — 4,5 очка.
2. Даниил Дубов — 4.
3–4. Тамир Набати, Борис Гельфанд — по 3,5.
5–6. Люк Макшейн, Илья Смирин — по 3.
7–8. Максим Родштейн, Пётр Свидлер — по 2,5.
9. Павел Эльянов — 2.
10. Евгений Постный — 1,5.
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