Дубов сыграл вничью с Макшейном на шахматном турнире в Нетании

Российский шахматист Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с англичанином Люком Макшейном в партии шестого тура турнира в Нетании (Израиль).

Восьмикратный чемпион России гроссмейстер Пётр Свидлер разошёлся миром с израильтянином Тамиром Набати.

Шахматы. Турнир в Нетании. Шестой тур

Даниил Дубов (Россия) — Люк Макшейн (Англия) — 0,5:0,5.

Леньер Домингес (Куба) — Евгений Постный (Израиль)— 1:0

Борис Гельфанд (Израиль) — Илья Смирин (Израиль) — 1:0

Пётр Свидлер (Россия) — Тамир Набати (Израиль) —0,5:0,5

Максим Родштейн (Израиль) — Павел Эльянов (Украина) — 0,5:0,5

Турнирная таблица

1. Леньер Домингес — 4,5 очка.

2. Даниил Дубов — 4.

3–4. Тамир Набати, Борис Гельфанд — по 3,5.

5–6. Люк Макшейн, Илья Смирин — по 3.

7–8. Максим Родштейн, Пётр Свидлер — по 2,5.

9. Павел Эльянов — 2.

10. Евгений Постный — 1,5.