Российская команда стала третьей в самой сложной гонке регаты Nord Stream Race

27 июня завершился второй офшорный этап регаты Nord Stream Race Копенгаген – Стокгольм. Это был самый длинный переход, который продолжался больше 40 часов. За второй этап гонки яхтсмены прошли 390 морских миль, погодные условия на Балтике сменились несколько раз: от полного штиля до свежего встречного ветра, который достигал 24 узлов на порывах. Многие спортсмены отметили, что это было настоящее испытание – крен яхты составлял около 30 градусов, трёхметровая волна постоянно накрывала лодку, и в это время всем нужно было находиться на палубе.

Во втором офшорном этапе золото завоевал шведский королевский яхт-клуб, на втором месте — северогерманский гоночный союз, на третьем – команда «Левиафан». Российская команда повторила сценарий предыдущей гонки, взяв хороший старт и уступив лидерство ближе к концу.

В общем зачёте «Левиафан» на втором месте с результатом 9 баллов. Лидирует шведский королевский яхт-клуб с таким же количеством очков, на третьем месте — датский королевский яхт-клуб с результатом в 13 баллов.

Регата достигла экватора, но впереди ещё два офшорных этапа Стокгольм – Хельсинки и Хельсинки – Санкт-Петербург, и две серии прибрежных коротких гонок в Стокгольме и в Хельсинки. Первая в столице Швеции пройдёт уже 29 июня. Флот Nord Stream Race стартует совместно со старшейшей шведской регатой AF Offshore Race.

Видео доступно на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.