Легенде сумо из Монголии разрешили сменить гражданство на японское

42-кратный обладатель Кубка императора Японии по сумо Хакухо Сё получил разрешение на смену гражданства, сообщает Киодо.

Хакухо — второй монгол и четвёртый иностранец, ставший ёкодзуной. 34-летний борец женат на японке, в браке с которой у него родились три дочери и сын. Весной стало известно, что Хакухо после завершения карьеры решил остаться в Японии и открыть собственный ринг, став ояката (тренером), что возможно сделать только будучи гражданином Японии.

Сообщается, что разрешение на смену гражданства своим указом дал легендарному сумоисту президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Хакухо незамедлительно начал процедуру получения японского гражданства, что не мог сделать, являясь подданным Монголии.