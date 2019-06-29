Путин получил приглашение посетить регбийный матч между сборными России и Японии

Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он передал российскому лидеру приглашение посетить игру по регби между сборными двух стран.
«У меня была возможность встретиться с моим давним другом — президентом России Владимиром Путиным. 20 сентября в Японии стартует чемпионат мира по регби. Матч открытия будет между командами РФ и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру», — цитирует Мори «Р-Спорт».
Глава японского олимпийского оргкомитета отметил, что «Путин пообещал серьёзно обдумать эту возможность».
Чемпионат мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.
Ранее мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
- 29 июня 2019
-
10:05
-
09:15
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36
-
21:57
-
21:44
-
21:01
-
20:35
-
20:20
-
19:51
-
19:16
-
18:56
-
18:32
-
18:23
-
18:02
-
17:23
-
17:00
-
16:32
-
15:27
-
14:47
-
13:53
-
13:13
-
12:36
-
12:02
-
11:43
-
10:59
-
10:38
-
09:59