Путин получил приглашение посетить регбийный матч между сборными России и Японии

Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он передал российскому лидеру приглашение посетить игру по регби между сборными двух стран.

«У меня была возможность встретиться с моим давним другом — президентом России Владимиром Путиным. 20 сентября в Японии стартует чемпионат мира по регби. Матч открытия будет между командами РФ и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру», — цитирует Мори «Р-Спорт».

Глава японского олимпийского оргкомитета отметил, что «Путин пообещал серьёзно обдумать эту возможность».

Чемпионат мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

Ранее мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.