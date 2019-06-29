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Путин получил приглашение посетить регбийный матч между сборными России и Японии

Путин получил приглашение посетить регбийный матч между сборными России и Японии
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава олимпийского организационного комитета Японии Ёсиро Мори заявил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он передал российскому лидеру приглашение посетить игру по регби между сборными двух стран.

«У меня была возможность встретиться с моим давним другом — президентом России Владимиром Путиным. 20 сентября в Японии стартует чемпионат мира по регби. Матч открытия будет между командами РФ и Японии. Я передал ему приглашение на эту игру», — цитирует Мори «Р-Спорт».

Глава японского олимпийского оргкомитета отметил, что «Путин пообещал серьёзно обдумать эту возможность».

Чемпионат мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

Ранее мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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