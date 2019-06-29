Расписание этапа женского ЧЕ по регби-7 изменено из-за аномальной жары
Расписание матчей первого этапа женского чемпионата Европы по регби-7 в Маркусси (Франция) было изменено в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба соревнований.
Сегодня, 29 июня, встреча между сборными России и Украины начнётся не в 13:30 мск, а в 11:30. Игра Россия — Польша перенесена с 16:15 на 16:57 мск, Россия — Англия — с 19:00 на 19:42 мск. Этап в Маркусси завершится в воскресенье, 30 июня.
На текущий момент во Франции установилась аномальная жара. В стране был побит абсолютный температурный рекорд. В одном из юго-восточных городов столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градуса.
Ранее мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Путин получил приглашение посетить регбийный матч между сборными России и Японии
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