Расписание этапа женского ЧЕ по регби-7 изменено из-за аномальной жары

Расписание матчей первого этапа женского чемпионата Европы по регби-7 в Маркусси (Франция) было изменено в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба соревнований.

Сегодня, 29 июня, встреча между сборными России и Украины начнётся не в 13:30 мск, а в 11:30. Игра Россия — Польша перенесена с 16:15 на 16:57 мск, Россия — Англия — с 19:00 на 19:42 мск. Этап в Маркусси завершится в воскресенье, 30 июня.

На текущий момент во Франции установилась аномальная жара. В стране был побит абсолютный температурный рекорд. В одном из юго-восточных городов столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градуса.

Ранее мужская сборная России по регби-7 гарантировала себе участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.