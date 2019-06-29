На ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 87 кг победила единственная участница

Золотую медаль чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг завоевала единственная участница — Надежда Гарбузова. Остальные четыре спортсменки не смогли выступить в Новосибирске по разным причинам.

Гарбузова в рывке показала результат 78 кг, в толчке — 97 кг (175 кг в сумме).

«В категории свыше 87 кг со всех округов набралось только пять спортсменок, которые имели возможность выступить в Новосибирске. Кашириной мы разрешили пропустить турнир ради подготовки к старту в Токио, остальным помешали различные причины, в частности травмы», — приводит ТАСС слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.

Чемпионат России по тяжёлой атлетике завершится 1 июля.