На ЧР по тяжёлой атлетике в весе свыше 87 кг победила единственная участница
Золотую медаль чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг завоевала единственная участница — Надежда Гарбузова. Остальные четыре спортсменки не смогли выступить в Новосибирске по разным причинам.
Гарбузова в рывке показала результат 78 кг, в толчке — 97 кг (175 кг в сумме).
«В категории свыше 87 кг со всех округов набралось только пять спортсменок, которые имели возможность выступить в Новосибирске. Кашириной мы разрешили пропустить турнир ради подготовки к старту в Токио, остальным помешали различные причины, в частности травмы», — приводит ТАСС слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.
Чемпионат России по тяжёлой атлетике завершится 1 июля.
Петров и Коноплёв – обладатели золота чемпионата России по тяжёлой атлетике
- 29 июня 2019
-
12:57
-
10:05
-
09:15
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36
-
21:57
-
21:44
-
21:01
-
20:35
-
20:20
-
19:51
-
19:16
-
18:56
-
18:32
-
18:23
-
18:02
-
17:23
-
17:00
-
16:32
-
15:27
-
14:47
-
13:53
-
13:13
-
12:36
-
12:02
-
11:43
-
10:59
-
10:38
Партнерский контент