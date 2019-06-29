СБР мог выделить $ 150 тыс. Чернышову для подачи апелляции на дисквалификацию

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что организация была готова предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышову около $ 150 тыс., чтобы спортсмен мог подать апелляцию на решение о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой. По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в $ 150 тыс., и мы были готовы предоставить ему такую сумму. Однако лишь при условии подписания с СБР договора, который требовал возврата всех денег, если бы в ходе разбирательства вскрылись неопровержимые доказательства его вины.

Посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию", — цитирует Нуждова ТАСС.