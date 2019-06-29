Соловьёв: программы Загитовой в новом сезоне могут быть неконкурентоспособными

Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Соловьёв поделился мнением о том, почему российская фигуристка Алина Загитова вместо подготовки к сезону принимает участие в ледовых шоу.

«Это работа её команды, всё зависит только от неё. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры. В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, где помимо Загитовой имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у неё в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристы, заявивших о себе уже сейчас.

Если Алина не проводит тренировки, а участвует в ледовых шоу, то она и её тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовится. У них всё схвачено. Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и её тренерам», — цитирует Соловьёва «Газета.Ru».