Бадминтонистка Косецкая стала бронзовым призёром Европейских игр – 2019

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стала бронзовым призёром Европейских игр – 2019 в Минске в женском одиночном разряде.

В полуфинальном поединке Косецкая проиграла датчанке Мие Блишфельдт со счётом 0:2 (14:21, 11:21). Вторую бронзу завоевала датчанка Лине Кьяэрсфельдт. По регламенту турнира матч за третье место на Европейских играх не предусмотрен, поэтому бронзовыми призёрами автоматически становятся неудачники полуфинальных матчей.

Бронза Косецкой – третья для сборной России по бадминтону в Минске. Ранее награды той же пробы завоевали пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова и Владимир Иванов/Иван Созонов. В других видах программы соревнований по бадминтону россияне остались без медалей.