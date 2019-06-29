Бадминтонистка Косецкая стала бронзовым призёром Европейских игр – 2019
Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стала бронзовым призёром Европейских игр – 2019 в Минске в женском одиночном разряде.
В полуфинальном поединке Косецкая проиграла датчанке Мие Блишфельдт со счётом 0:2 (14:21, 11:21). Вторую бронзу завоевала датчанка Лине Кьяэрсфельдт. По регламенту турнира матч за третье место на Европейских играх не предусмотрен, поэтому бронзовыми призёрами автоматически становятся неудачники полуфинальных матчей.
Бронза Косецкой – третья для сборной России по бадминтону в Минске. Ранее награды той же пробы завоевали пары Екатерина Болотова/Алина Давлетова и Владимир Иванов/Иван Созонов. В других видах программы соревнований по бадминтону россияне остались без медалей.
У российских бадминтонистов две бронзы Евроигр в парных разрядах
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