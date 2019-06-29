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Основанием для дисквалификации биатлониста Чернышова стала переписка Родченкова

Основанием для дисквалификации биатлониста Чернышова стала переписка Родченкова
Другие / Биатлон 0

Российский биатлонист Александр Чернышов заявил, что основанием для его четырёхлетней дисквалификации стала электронная переписка бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

25 июня стало известно о дисквалификации Чернышова и его бывшего партнёра по юниорской сборной России Александра Печёнкина за нарушение антидопинговых правил. Чернышов завершил карьеру в 2016 году.

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет. Грубо говоря, мне сказали: „У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесёте наказание, ваши доводы нам особо не интересны.

Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы «Б». Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой. Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним.

Конечно, я хочу очистить имя, семья и родные меня поддерживают, за что я им благодарен. Но вот болельщики… Большинство болельщиков поливают нас грязью, но есть и адекватные люди, которые понимают, что нынешний спорт уже по шею в политике", — цитирует Чернышова ТАСС.

СБР мог выделить $ 150 тыс. Чернышову для подачи апелляции на дисквалификацию
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