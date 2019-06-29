Основанием для дисквалификации биатлониста Чернышова стала переписка Родченкова

Российский биатлонист Александр Чернышов заявил, что основанием для его четырёхлетней дисквалификации стала электронная переписка бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

25 июня стало известно о дисквалификации Чернышова и его бывшего партнёра по юниорской сборной России Александра Печёнкина за нарушение антидопинговых правил. Чернышов завершил карьеру в 2016 году.

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет. Грубо говоря, мне сказали: „У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесёте наказание, ваши доводы нам особо не интересны.

Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы «Б». Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой. Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним.

Конечно, я хочу очистить имя, семья и родные меня поддерживают, за что я им благодарен. Но вот болельщики… Большинство болельщиков поливают нас грязью, но есть и адекватные люди, которые понимают, что нынешний спорт уже по шею в политике", — цитирует Чернышова ТАСС.