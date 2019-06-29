Косецкая — о бронзе Европейских игр: отстой!

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая прокомментировала завоевание бронзовой медали в женском одиночном разряде на Европейских играх в Минске. В полуфинале Косецкая проиграла датчанке Мие Блишфельдт со счётом 0:2 (14:21, 11:21).

«Как восприняла бронзу? Отстой! Всегда же хочется большего. Не хватает концентрации, уверенности, останавливаюсь, быстро сникаю.

Набрала много очков в олимпийской квалификации? Да. Ведь Европейские игры идут в зачёт как чемпионат Европы. На Олимпийские игры попадаю. Иду первой от страны. В рейтинге надо быть где-то в числе восьмидесяти, потому что некоторые страны представлены в верхней части списка очень многими спортсменками», — приводит слова Косецкой «Команда России».