Косецкая — о бронзе Европейских игр: отстой!
Российская бадминтонистка Евгения Косецкая прокомментировала завоевание бронзовой медали в женском одиночном разряде на Европейских играх в Минске. В полуфинале Косецкая проиграла датчанке Мие Блишфельдт со счётом 0:2 (14:21, 11:21).
«Как восприняла бронзу? Отстой! Всегда же хочется большего. Не хватает концентрации, уверенности, останавливаюсь, быстро сникаю.
Набрала много очков в олимпийской квалификации? Да. Ведь Европейские игры идут в зачёт как чемпионат Европы. На Олимпийские игры попадаю. Иду первой от страны. В рейтинге надо быть где-то в числе восьмидесяти, потому что некоторые страны представлены в верхней части списка очень многими спортсменками», — приводит слова Косецкой «Команда России».
Бадминтонистка Косецкая стала бронзовым призёром Европейских игр – 2019
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