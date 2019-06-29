Белявский: после первых двух снарядов уверенности в победе не было
Российский гимнаст Давид Белявский прокомментировал победу в личном многоборье на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь). По сумме выступлений на шести снарядах Белявский на 0,833 балла опередил украинца Олега Верняева.
«После первых двух снарядов уверенности в победе не было, но потом своё наверстал. На вольных я не сделал полную базовую стоимость. Выполнил связку, пошёл во второй элемент и вместо двух винтов сделал один — это сразу минус 0,3 балла. На коне тоже не сделал базу — кидало по всему снаряду. В Минске я обкатываю новые комбинации, с которыми буду выходить на чемпионат мира. Пока вроде всё получается — только ковёр подвёл», — приводит слова Белявского «Команда России».
Гимнаст Белявский первенствовал в многоборье на Евроиграх, Поляшов стал третьим
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