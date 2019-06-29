Шкарин: итальянцы уже не надеялись победить, но Россия отдала им эту игру

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал поражение в матче за пятое место на Европейских играх в Минске с командой Италии (3:4).
«Если разбирать сегодняшнюю игру, она была для нас самой простой. Говорю, как есть. Она давалась нам легче, чем матчи с Украиной или Беларусью. Итальянцы, казалось, уже не надеялись победить, как-то очень спокойно играли. Но мы, к сожалению, отдали им эту игру.
Сборная Италии почему-то стала для нас неудобным соперником, хотя мне всегда нравилось с ними играть. Они позволяют играть в футбол, комбинировать. Мы всегда с ними справлялись, но за последние два сезона почему-то три раза проиграли. Значит, надо искать ключики.
Важно ли было для команды, какое место она займёт – пятое или шестое? Нет, результат для нас не играл роли. Важнее было побеждать в оставшихся матчах. Мы проиграли здесь два первых матча, и ребята были в эмоциональной, так скажем, футбольной депрессии. А из неё могут вывести только победы, причём над сильными соперниками. Победили сборные Украины, Беларуси. Хотели вернуть должок Италии, но не вышло», — сказал Шкарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
- 29 июня 2019
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19
-
17:47
-
17:36
-
16:56
-
16:54
-
16:25
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
14:40
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
10:05
-
09:15
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36
-
21:57
-
21:44
-
21:01
-
20:35
-
20:20
-
19:51