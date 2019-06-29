Шкарин: итальянцы уже не надеялись победить, но Россия отдала им эту игру

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал поражение в матче за пятое место на Европейских играх в Минске с командой Италии (3:4).

«Если разбирать сегодняшнюю игру, она была для нас самой простой. Говорю, как есть. Она давалась нам легче, чем матчи с Украиной или Беларусью. Итальянцы, казалось, уже не надеялись победить, как-то очень спокойно играли. Но мы, к сожалению, отдали им эту игру.

Сборная Италии почему-то стала для нас неудобным соперником, хотя мне всегда нравилось с ними играть. Они позволяют играть в футбол, комбинировать. Мы всегда с ними справлялись, но за последние два сезона почему-то три раза проиграли. Значит, надо искать ключики.

Важно ли было для команды, какое место она займёт – пятое или шестое? Нет, результат для нас не играл роли. Важнее было побеждать в оставшихся матчах. Мы проиграли здесь два первых матча, и ребята были в эмоциональной, так скажем, футбольной депрессии. А из неё могут вывести только победы, причём над сильными соперниками. Победили сборные Украины, Беларуси. Хотели вернуть должок Италии, но не вышло», — сказал Шкарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.