Смирнов выиграл индивидуальную гонку преследования на велотреке на ЕИ-2019

Россиянин Иван Смирнов стал обладателем золотой медали вторых Европейских игр в Минске в индивидуальной гонке преследования на велотреке. В финале Смирнов более чем на 3 секунды опередил итальянца Давиде Плебани.
В малом финале бронзовую медаль выиграл швейцарец Клаудио Имхоф.
Это третье золото сборной России на Европейских играх–2019 в трековых дисциплинах. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали награду высшей пробы в командном спринте. Мужская сборная России (Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов) первенствовала в командной гонке преследования на 4 км.
Европейские игры. Минск, Беларусь
Велотрек. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины
1. Иван Смирнов (Россия) – 4.14,675.
2. Давиде Плебани (Италия) – 4.18,102.
3. Клаудио Имхоф (Швейцария) – 4.15,768.
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