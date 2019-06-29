Смирнов выиграл индивидуальную гонку преследования на велотреке на ЕИ-2019

Россиянин Иван Смирнов стал обладателем золотой медали вторых Европейских игр в Минске в индивидуальной гонке преследования на велотреке. В финале Смирнов более чем на 3 секунды опередил итальянца Давиде Плебани.

В малом финале бронзовую медаль выиграл швейцарец Клаудио Имхоф.

Это третье золото сборной России на Европейских играх–2019 в трековых дисциплинах. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали награду высшей пробы в командном спринте. Мужская сборная России (Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов) первенствовала в командной гонке преследования на 4 км.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Велотрек. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

1. Иван Смирнов (Россия) – 4.14,675.

2. Давиде Плебани (Италия) – 4.18,102.

3. Клаудио Имхоф (Швейцария) – 4.15,768.