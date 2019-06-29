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Смирнов выиграл индивидуальную гонку преследования на велотреке на ЕИ-2019

Смирнов выиграл индивидуальную гонку преследования на велотреке на ЕИ-2019
Другие / Европейские игры 2019 0

Россиянин Иван Смирнов стал обладателем золотой медали вторых Европейских игр в Минске в индивидуальной гонке преследования на велотреке. В финале Смирнов более чем на 3 секунды опередил итальянца Давиде Плебани.

В малом финале бронзовую медаль выиграл швейцарец Клаудио Имхоф.

Это третье золото сборной России на Европейских играх–2019 в трековых дисциплинах. Ранее Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали награду высшей пробы в командном спринте. Мужская сборная России (Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов) первенствовала в командной гонке преследования на 4 км.

Европейские игры. Минск, Беларусь
Велотрек. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

1. Иван Смирнов (Россия) – 4.14,675.
2. Давиде Плебани (Италия) – 4.18,102.
3. Клаудио Имхоф (Швейцария) – 4.15,768.

Европейские игры-2019. Мужчины. Индивидуальная гонка преследования
29 июня 2019 года, суббота. 17:35 МСК
1
Иван Смирнов
Россия
4:14.675
2
Давиде Плебани
Италия
4:18.102
3
Клаудио Имхоф
Швейцария
4:15.768
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