Шкарин: Алаев дал мне задание продержаться до ЧМ-2021 в Москве

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал новость о том, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по пляжному футболу – 2021. В качестве города-кандидата, в котором будет проходить турнир, предложена Москва.
«А я уже давно знал по своим оперативным каналам (улыбается). Мы иногда играем в футбол с Александром Алаевым (генеральный секретарь РФС. – Прим. «Чемпионата»), и он ещё зимой спросил у меня, как долго я ещё собираюсь оставаться в пляжном футболе. Я ответил, что пока будет желание и мотивация, я буду стараться держать планку. И тогда он рассказал, что в 2021 году в России может пройти чемпионат мира, и дал мне задание продержаться до этого срока. Я обещал, что сделаю всё возможное.
Чемпионат мира в России будет незабываемым турниром и для болельщиков, и для всего нашего поколения, которое играет с 2007 года: тот же Макаров, Крашенинников, Шишин – для них это тоже будет очень радостное событие. Уверен, это будет лучший чемпионат мира!» — сказал Шкарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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