Российский борец Кабалоев в финале Европейских игр одолел грузина Болквадзе

Борец греко-римского стиля Заур Кабалоев стал победителем вторых Европейских игр в весовой категории до 67 кг. В финале Кабалоев нанёс поражение грузинскому спортсмену Шмаги Болквадзе со счётом 3:1. Бронзовые медали в этом весе завоевали Сослан Дауров из Беларуси и серб Мате Немеш.

Ранее сегодня чемпионом Европейских игр в весе до 60 кг стал россиянин Степан Марянян, который нанёс поражение представителю Венгрии Эрику Торбе со счётом 9:0. Позднее в категории до 77 кг Александр Чехиркин в финальной схватке сойдётся с армянином Карапетом Чаляном.

30 июня российские спортсмены не выступят в решающих схватках турнира по греко-римской борьбе на Европейских играх, так как Бекхан Оздоев (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг) не сумели выйти в финал. Головин и Семёнов поборются за бронзу через утешительные поединки.