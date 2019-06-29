Чехиркин: схватка пошла не по сценарию, когда соперник меня бросил на голову

Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин прокомментировал трудную победу в финальной схватке Европейских игр с армянином Карапетом Чаляном (7:6). В смешанной зоне от усталости Александр не мог стоять на ногах, пока ему не оказали медицинскую помощь.
«Не знаю, как в жизни, но на этом турнире точно была тяжелейшая финальная схватка. Не помню даже, когда было такое, что я вёл — 5:0 и почти растерял такое преимущество. В концовке приходилось уже баллы брать, чтобы соперник не перевернул схватку.
Схватка пошла не по сценарию, когда соперник меня бросил на голову и я чуть поплыл. Ноги начали подкашиваться, слава богу, дотерпел. И ещё пару зубов потерял — буду вставлять теперь. Наверное, поэтому так плохо было после схватки.
Соперник начал раскрываться при счёте 5:4, понимал, что ему нужно добавлять, чтобы дали балл. А я понимал, если дадут балл, схватка уйдёт. Успел поймать эту грань. Выигрывать хочется в любом состоянии, даже падая», — передаёт слова Чехиркина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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