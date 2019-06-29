«Художница» Арина Аверина выиграла ЧР в многоборье, Солдатова — девятая

Трёхкратная чемпионка мира Арина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, опередив по сумме четырёх упражнений свою сестру-близнеца, восьмикратную чемпионку мира Дину Аверину. Бронзовым призёром стала Карина Кузнецова.
Главной неожиданностью соревнований стало девятое место четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, которая не лучшим образом выступила со всеми предметами, а особенно с лентой. Арина Аверина получила лучшие оценки дня за все упражнения, Дина была второй с булавами и лентой.
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Москва
Многоборье
1. Арина Аверина – 93,800.
2. Дина Аверина – 89,400.
3. Карина Кузнецова – 84,350.
4. Екатерина Селезнёва – 84,300.
5. Дарья Трубникова – 83,600.
6. Ирина Анненкова – 80,200…
9. Александра Солдатова – 79,050.
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