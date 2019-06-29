Российские регбистки вышли в четвертьфинал первого этапа ЧЕ во Франции
В первый игровой день первого этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд сборная России одержала победы во всёх трех матчах. Российские регбистки последовательно обыграли команды Украины (45:0), Польши (38:7) и Англии (22:7).
Соперник российской команды по четвертьфиналу определится позже.
Первый этап чемпионата Европы проходит 29–30 июня в Маркусси (Франция). Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин вызвал для участия в соревнованиях 12 регбисток, половина из которых представляют клуб «РГУТИС-Подмосковье». В составе национальной команды также три спортсменки из «Енисея-СТМ». Отметим, что впервые после долгого перерыва, связанного с рождением ребёнка, в сборную вызвана Марина Мясникова.
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