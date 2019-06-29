Велогонщики Аугустинас и Дмитриев — призёры Европейских игр на треке

Спортсмены сборной России выиграли ещё две медали Европейских игр в Минске в соревнованиях по велоспорту на треке.

Евгения Аугустинас стала серебряным призёром в омниуме, по сумме очков за четыре гонки россиянка пропустила вперед только действующую чемпионку мира в этой дисциплине —голландку Кирстен Вилд. Бронза — у итальянки Элизы Бальзамо. В отдельных гонках Аугустинас дважды была четвёртой, по разу пятой и седьмой.

Денис Дмитриев завоевал бронзу в индивидуальном спринте. Россиянин в двух заездах был сильнее поляка Матеуша Рудыка. Золото разыграли голландцы — Джеффри Хогланд дважды в трёх гонках был быстрее Харри Лаврейсена.

В мэдисоне мужская сборная России, за которую выступали Глеб Сырица и Лев Гонов, заняла десятое место, набрав 9 очков. Победу одержали швейцарские велогонщики, на счету которых 43 очка.