Велогонщики Аугустинас и Дмитриев — призёры Европейских игр на треке

Спортсмены сборной России выиграли ещё две медали Европейских игр в Минске в соревнованиях по велоспорту на треке.
Евгения Аугустинас стала серебряным призёром в омниуме, по сумме очков за четыре гонки россиянка пропустила вперед только действующую чемпионку мира в этой дисциплине —голландку Кирстен Вилд. Бронза — у итальянки Элизы Бальзамо. В отдельных гонках Аугустинас дважды была четвёртой, по разу пятой и седьмой.
Денис Дмитриев завоевал бронзу в индивидуальном спринте. Россиянин в двух заездах был сильнее поляка Матеуша Рудыка. Золото разыграли голландцы — Джеффри Хогланд дважды в трёх гонках был быстрее Харри Лаврейсена.
В мэдисоне мужская сборная России, за которую выступали Глеб Сырица и Лев Гонов, заняла десятое место, набрав 9 очков. Победу одержали швейцарские велогонщики, на счету которых 43 очка.
- 29 июня 2019
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:54
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19
-
17:47
-
17:36
-
16:56
-
16:54
-
16:25
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
10:05
-
09:15
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36