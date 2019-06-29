Аугустинас: в омниуме последняя гонка может изменить всё

Серебряный призёр вторых Европейских игр в омниуме, российская велогонщица Евгения Аугустинас, прокомментировала своё выступление.
«В омниуме последняя гонка может изменить всё. Что, собственно, доказывает мой случай. Я поставила себе цель получить круг дистанционного преимущества, он даёт 20 очков. На финише никогда не знаешь, а это какая-то гарантия. Плюс, пока его „рисуешь“, можно ещё промежуточные очки набрать. Здесь важно тактически просчитать так, чтобы в момент твоей атаки ключевые соперницы были в глубине группы и не успели среагировать. Я вообще люблю омниум — это самая интересный и самый сложный вид трека. Надо выстроить тактику на каждую из четырёх гонок, и ещё успеть между ними отдохнуть — и физически, и психологически», — приводит слова Аугустинас «Команда России».
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