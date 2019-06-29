Российские спортсмены завоевали 93 медали за 8 дней Европейских игр в Минске
В восьмой медальный день вторых Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь), российские спортсмены завоевали 12 медалей — шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.
Чемпионами игр стали гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова, выигравшие индивидуальное многоборье, велогонщик Иван Смирнов в гонке преследования и борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Заур Кабалоев и Александр Чехиркин.
Перед заключительным днём соревнований в активе сборной России 93 медали — 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимают белорусские спортсмены — 61 медаль (22, 14, 25). На третьей позиции располагаются представители сборной Италии — 35 наград (11, 13, 11).
Вторые Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
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