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Российские спортсмены завоевали 93 медали за 8 дней Европейских игр в Минске

Российские спортсмены завоевали 93 медали за 8 дней Европейских игр в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

В восьмой медальный день вторых Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь), российские спортсмены завоевали 12 медалей — шесть золотых, три серебряные и три бронзовые.

Чемпионами игр стали гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова, выигравшие индивидуальное многоборье, велогонщик Иван Смирнов в гонке преследования и борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Заур Кабалоев и Александр Чехиркин.

Перед заключительным днём соревнований в активе сборной России 93 медали — 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимают белорусские спортсмены — 61 медаль (22, 14, 25). На третьей позиции располагаются представители сборной Италии — 35 наград (11, 13, 11).

Вторые Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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