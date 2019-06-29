Непомнящий и Карякин сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour в Загребе

Матчи четвёртого тура не внесли изменений в турнирную таблицу четвёртого этапа Grand Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия). Все партии завершились вничью.
Первые пол-очка на соревнованиях в Хорватии потерял российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который, играя белыми фигурами, разошёлся миром с соотечественником Сергеем Карякиным. Самой продолжительной получилась партия между действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, и Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, но и она не выявила победителя.
Положение после 4-го тура
1. Ян Непомнящий — 3,5.
2-3. Магнус Карлсен, Уэсли Со — по 2,5.
4–7. Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Сергей Карякин — по 2.
8–12. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура — по 1,5.
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