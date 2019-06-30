Шведский легкоатлет Столь показал четвёртый результат в истории метания диска

Обладатель серебряных медалей на чемпионате мира-2017 и чемпионате Европы-2018 швед Даниэль Столь сумел показать один из лучших результатов в истории своего вида спорта. На домашних соревнованиях в Боттнарюде (Швеция) спортсмен метнул снаряд на 71,86 м, установив лучший результат сезона в мире, говорится в сообщении European Athletics.



Столь более чем на полметра побил собственный национальный рекорд, который был установлен им ровно два года назад на тех же соревнованиях. Предыдущий лучший результат Швеции составлял 71,29 м, находясь на девятом месте за всю историю метания диска. Теперь Столь поднялся на четвёртую строчку.



Однако первая тройка, в которую входят исключительно олимпийские чемпионы, обгоняет шведа весьма значительно. На третьем месте находится эстонец Герд Кантер (73,38 м). Вторую строчку занимает литовец Виргилиюс Алекна (73,88 м). Лидирует в списке немец Юрген Шульт (74,08 м).

