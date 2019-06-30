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Поздняков: российские спортсмены ради победы на ЕИ отдавали себя без остатка

Поздняков: российские спортсмены ради победы на ЕИ отдавали себя без остатка
Другие / Европейские игры 2019 0

Глава ОКР Станислав Поздняков провёл в Доме болельщиков сборной России церемонию чествования медалистов II Европейских игр в Минске (Беларусь). Он подчеркнул, что российские спортсмены ради победы отдавали себя без остатка.

«Игры подходят к своему логическому завершению. Драматизм поединков и соперничества на дорожках возрастает с геометрической прогрессией. Я воочию наблюдал почти за всеми медалистами, которые находятся сегодня на сцене. Все они отдавали себя без остатка ради победы», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Сборная России является лидером медального зачёта Европейских игр, завоевав 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Церемония закрытия ЕИ-2019 состоится в воскресенье, 30 июня.

Российские спортсмены завоевали 93 медали за 8 дней Европейских игр в Минске
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