Поздняков: российские спортсмены ради победы на ЕИ отдавали себя без остатка

Глава ОКР Станислав Поздняков провёл в Доме болельщиков сборной России церемонию чествования медалистов II Европейских игр в Минске (Беларусь). Он подчеркнул, что российские спортсмены ради победы отдавали себя без остатка.

«Игры подходят к своему логическому завершению. Драматизм поединков и соперничества на дорожках возрастает с геометрической прогрессией. Я воочию наблюдал почти за всеми медалистами, которые находятся сегодня на сцене. Все они отдавали себя без остатка ради победы», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.



Сборная России является лидером медального зачёта Европейских игр, завоевав 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Церемония закрытия ЕИ-2019 состоится в воскресенье, 30 июня.