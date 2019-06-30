Призёр Европейских игр — 2019 Косецкая: бронза — это отстой

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая, выигравшая бронзовую медаль на Европейских играх — 2019 в Минске (Беларусь) в женском одиночном разряде, прокомментировала свой результат.
«Не хватает концентрации, уверенности, останавливаюсь, быстро сникаю. Бронза — отстой! Всегда же хочется большего.
На Олимпийские игры попадаю. Иду первой от страны. В рейтинге надо быть где-то в числе 80, потому что некоторые страны представлены в верхней части списка очень многими спортсменками.
Бывала ли в Японии? В Токио. Много небоскрёбов. Но такой стиль не ля меня. А вот бадминтон там сильный. Думаю, японская сборная сейчас лучшая в мире. Раньше китайцы считались фаворитами, а теперь японцы поднялись. У них очень хороший тренер — кореец Пак Чу Бонг, олимпийский чемпион 1992 года в мужском парном разряде", — цитирует Косецкую «Команда России».
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