Призёр Европейских игр — 2019 Косецкая: бронза — это отстой

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая, выигравшая бронзовую медаль на Европейских играх — 2019 в Минске (Беларусь) в женском одиночном разряде, прокомментировала свой результат.

«Не хватает концентрации, уверенности, останавливаюсь, быстро сникаю. Бронза — отстой! Всегда же хочется большего.

На Олимпийские игры попадаю. Иду первой от страны. В рейтинге надо быть где-то в числе 80, потому что некоторые страны представлены в верхней части списка очень многими спортсменками.

Бывала ли в Японии? В Токио. Много небоскрёбов. Но такой стиль не ля меня. А вот бадминтон там сильный. Думаю, японская сборная сейчас лучшая в мире. Раньше китайцы считались фаворитами, а теперь японцы поднялись. У них очень хороший тренер — кореец Пак Чу Бонг, олимпийский чемпион 1992 года в мужском парном разряде", — цитирует Косецкую «Команда России».