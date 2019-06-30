Российская фигуристка Сотскова срочно покинула сборы из-за трагедии в семье
У российской фигуристки Марии Сотсковой умер отец. Спортсменка покинула сбор в Кисловодске и срочно вылетела в Москву.
«Большая беда случилась у нас на катке. Скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой», — говорится в сообщении на сайте ЛТК ЦСКА.
Сотскова сейчас работает с тренером Светланой Соколовской. Ранее она сотрудничала с Еленой Буяновой.
Мария — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/14, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/18.
Сотскова: я бы всю жизнь жалела, если бы сейчас завершила карьеру
- 30 июня 2019
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:54
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19
-
17:47
-
17:36
-
16:56
-
16:54
-
16:25
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
14:23
-
13:36
-
12:57
Партнерский контент