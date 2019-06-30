Российская фигуристка Сотскова срочно покинула сборы из-за трагедии в семье

У российской фигуристки Марии Сотсковой умер отец. Спортсменка покинула сбор в Кисловодске и срочно вылетела в Москву.

«Большая беда случилась у нас на катке. Скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой», — говорится в сообщении на сайте ЛТК ЦСКА.

Сотскова сейчас работает с тренером Светланой Соколовской. Ранее она сотрудничала с Еленой Буяновой.

Мария — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/14, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/18.