Шипулин: ради ОИ-2018 поставил на кон здоровье и семью, а меня не пустили

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в биатлонной эстафетной гонке россиянин Антон Шипулин рассказал, какие эмоции испытывал, когда не получил приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Пхёнчхане (Южная Корея) в минувшем году.



«Конечно, ключевым фактором ухода из спорта была Олимпиада — 2018 в Пхёнчхане. Ради неё я поставил на кон всё: здоровье, которое меня в последнее время подводило, общение с семьёй и друзьями. Начал делать намного больше нагрузок с моим тренером Андреем Крючковым. Мы спали и видели каждый день, что будем олимпийскими чемпионами.



И когда нас не пригласили… Не дисквалифицировали, а просто не пригласили на Олимпиаду по решению Международного олимпийского комитета, это это стало самым большим разочарованием в спорте. Я понял, что спорт стал очень грязным», — сказал биатлонист в интервью для YouTube-канала «Шипулин Now».