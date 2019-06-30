Каспаров: Непомнящий лидирует? Ему везёт. По качеству игры там нечем гордиться

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал игру россиянина Яна Непомнящего, занимающего первое место после четвёртого тура на турнире Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия).
«Непомнящий лидирует? Ему везёт. У госпожи удачи порой странные предпочтения. Если посмотрим на качество его партий, там нечем гордиться. Но, в конце концов, кого это волнует, если счёт на табло?
Сегодня Яну опять повезло. К десятому ходу у него уже было плохое положение. В какой-то момент Карякин имел все шансы на победу, но не смог реализовать преимущество. Посмотрим, что будет дальше. Мы знаем Непомнящего: он может выиграть много партий, но и проиграть может в любой момент. Однако в том, что он лидирует, есть большой плюс. Турнир становится непредсказуемым», — приводят слова Каспарова «Новости шахмат».
- 30 июня 2019
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:54
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19
-
17:47
-
17:36
-
16:56
-
16:54
-
16:25
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
14:23
-
13:36
-
12:57