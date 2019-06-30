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Каспаров: Непомнящий лидирует? Ему везёт. По качеству игры там нечем гордиться

Каспаров: Непомнящий лидирует? Ему везёт. По качеству игры там нечем гордиться
Другие / Шахматы 0

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал игру россиянина Яна Непомнящего, занимающего первое место после четвёртого тура на турнире Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия).

«Непомнящий лидирует? Ему везёт. У госпожи удачи порой странные предпочтения. Если посмотрим на качество его партий, там нечем гордиться. Но, в конце концов, кого это волнует, если счёт на табло?

Сегодня Яну опять повезло. К десятому ходу у него уже было плохое положение. В какой-то момент Карякин имел все шансы на победу, но не смог реализовать преимущество. Посмотрим, что будет дальше. Мы знаем Непомнящего: он может выиграть много партий, но и проиграть может в любой момент. Однако в том, что он лидирует, есть большой плюс. Турнир становится непредсказуемым», — приводят слова Каспарова «Новости шахмат».

Непомнящий и Карякин сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour в Загребе
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