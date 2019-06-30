Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019 в Минске
Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь).
В активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (22-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.
Церемония закрытия II Европейских игр в Минске пройдёт сегодня, 30 июня. На соревнованиях разыгрывались 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. В играх приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная России имела самую многочисленную делегацию спортсменов — 225 человек.
Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.
Россияне берут золото без зубов и без сознания. Ну и кто их победит?
У сборной России на Европейских играх 92 награды перед заключительным днём. И все шансы выбить сотню. Но придётся постараться.
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