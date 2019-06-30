Шипулин: мечтал заработать много денег и подарить маме джип и дом. Получилось

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в мужской биатлонной эстафете россиянин Антон Шипулин поделился воспоминаниями о продаже велосипедов на рынке и мечтах о больших заработках.



«Когда родители стояли на рынке и продавали велосипеды, в мои обязанности входило разобрать палатку, выставить красиво товар. Тогда я уже очень хорошо разбирался в великах, мог перебрать их до подшипника, собрать и отремонтировать. И мне отец предложил на базе нашей палатки организовать велосипедный сервис. Вот эти деньги с сервиса все доставались мне. Это были первые мои серьёзные заработанные деньги.



Заработанные деньги я никогда не тратил сразу. У меня был такой тайничок, куда откладывал и копил на что-то полезное. В детстве маме всегда говорил: «Вот вырасту, заработаю денег и подарю тебе джип и дом». Рад, что к 32 годам я это реализовал», — сказал Шипулин в интервью для YouTube-канала «Шипулин Now».